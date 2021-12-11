Çaykur Rizespor - Göztepe maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 10 puanla son sırada bulunan Çaykur Rizespor 14 puanla 17. sırada yer alan Göztepe ile karşılaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak haftayı mutlu kapatmak istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE CANLI ANLATIM

14. dakikada Rizespor'da Tyler Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu az farkla dışarı gitti.

39. dakikada topu kendi yarı sahasından Göztepe kalesine kadar taşıyan Fabricio, iletmek istediği pası savunmadan dönünce tekrar topu kazanıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fabricio'nun karşı karşıya yaptığı vuruşu Göztepe kalecisi İrfan Can, kurtarmayı başardı ve top kornere gitti.

GOL | 40. dakikada Çaykur Rizespor'un üst üste kullandığı üçüncü kornerde Fernando Boldrin'in ortasına altı pasta kafa vuruşunu yapan Pohjanpalo, takımını öne geçirdi: 1-0.

Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Çaykur Rizespor - Göztepe ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano, Selim Ay, Sebastian Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Damjan Djokovic, Umar Aminu, Fernando Boldrin, Tyler Boyd, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Tarık Çetin, Alberk Koç, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Yannick Bolasie, Loic Remy, Deniz Hümmet

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Soner Aydoğdu, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Lourency, Halil Akbunar, Adis Jahovic

Yedekler: Balazs Megyeri, Erkam Kömür, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, David Tijanic, Cherif Ndiaye, Ege Özkayımoğlu



