Çaykur Rizespor-Göztepe maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, düşme hattında yer alan Göztepe'yi konuk ediyor. Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran, 12 puanla bitirdiği ilk devrenin üzerine 22 puan koyarak düşme potasından çıkan Çaykur Rize, Göztepe maçına kurtuluş gözüyle bakıyor. Ateş hattındaki rakibini iç sahada yıkarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibinde, geçen haftaki 7-2’lik Beşiktaş yenilgisinin yaralarının da sarılması planlanıyor. Yeşil-Mavililer’de bu kritik mücadele öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor. Atmacalar’da uzun süredir sakatlığı devam eden Petrucci dışında, hazırlıklar tam kadro olarak yapıldı. Farklı yenilgiye rağmen takımı maç sonunda alkışlayan Rizeli taraftarlar da bu zorlu randevuya büyük önem gösteriyor.

Maçtan dakikalar:

Mücadele konuk ekip Göztepe'nin vuruşu ile başladı.

1. dakikada Musa'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Samudio'nun kafayla ön direğe çevirdiği topa Melnjak da hamle yaptı. Göztepe savunmasından seken top kaleci Beto'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Aatıf'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Onun vuruşunda Beto gole izin vermedi...

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda kaleci Beto sol köşeden topu çeldi. Dönen topu sağ çaprazda dar açıda önünde bulan Muriqi'nin vuruşunda top kaleye paralel gitti...

38. dakikada Çaykur Rizespor serbest vuruş kazandı. Sağ çaprazdan Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Vedat Muriç kafayı vurdu ve skoru 1-0 yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Yaşar kemal Uğurlu golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin yerden sert bir vuruş yaptı ama kaleci Beto kurtardı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarıya ev sahibi Çaykur Rizespor başladı.

51. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'İn pasında ceza sahasında topla buluşan Aatif, kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Muriqi'nin kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına sokulan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ama Beto gole izin vermedi.

63. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Muriqi'nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Beto'da kaldı.

77. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Walalce Reis'in vuruşuda savunmadan da seken top az farkla üstten dışarı gitti.

79. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin, soldan ceza sahasıa hareketlenen Muriqi'ye aktardı pasını. Onun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

87. dakikada savunmanın arkasına atılan topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi'nin vuruşunda top direkten geri geldi.

90. dakikada organize gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek taraftarını sevindirdi.

11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Samudio, Aatif, Muriqi

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Tayfur, Gouffran, Ghilas.

Çaykur Rizespor-Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rizespor'la Göztepe arasında 13 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



