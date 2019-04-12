Çaykur Rizespor-Göztepe CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, düşme hattında yer alan Göztepe'yi konuk ediyor. Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran, 12 puanla bitirdiği ilk devrenin üzerine 22 puan koyarak düşme potasından çıkan Çaykur Rize, Göztepe maçına kurtuluş gözüyle bakıyor. Ateş hattındaki rakibini iç sahada yıkarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibinde, geçen haftaki 7-2’lik Beşiktaş yenilgisinin yaralarının da sarılması planlanıyor. Yeşil-Mavililer’de bu kritik mücadele öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor. Atmacalar’da uzun süredir sakatlığı devam eden Petrucci dışında, hazırlıklar tam kadro olarak yapıldı. Farklı yenilgiye rağmen takımı maç sonunda alkışlayan Rizeli taraftarlar da bu zorlu randevuya büyük önem gösteriyor.

Maçtan dakikalar:

Mücadele konuk ekip Göztepe'nin vuruşu ile başladı.

1. dakikada Musa'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Samudio'nun kafayla ön direğe çevirdiği topa Melnjak da hamle yaptı. Göztepe savunmasından seken top kaleci Beto'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Aatıf'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Onun vuruşunda Beto gole izin vermedi...

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda kaleci Beto sol köşeden topu çeldi. Dönen topu sağ çaprazda dar açıda önünde bulan Muriqi'nin vuruşunda top kaleye paralel gitti...

38. dakikada Çaykur Rizespor serbest vuruş kazandı. Sağ çaprazdan Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Vedat Muriç kafayı vurdu ve skoru 1-0 yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Yaşar kemal Uğurlu golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Samudio, Aatif, Muriqi

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Tayfur, Gouffran, Ghilas.

Çaykur Rizespor-Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rizespor'la Göztepe arasında 13 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



