Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-2

Spor Toto 1’inci Lig’in 18’inci haftasında Çaykur Rizespor , evinde Göztepe ’ye 2-0 yenildi.

Karşılaşma öncesi yeşil mavili taraftarlar, stadyuma 4 yıl önce uğradığı saldırı sonucunda şehit olan emniyet müdürü Altuğ Verdi ile kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden altyapı oyuncusu Yiğit Demirel’in fotoğraflarını astı. Yeşil mavili futbolcularda sahaya Demirel’in fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı.





2’nci dakikada Rizespor atağında Mithat, ceza yayında buluştuğu topa sert vurdu. Top sağ köşeden dışarıya gitti.

21’inci dakikada İsmail’in penaltı noktasına ortaladığı topu Kvasina kafasıyla kaleye gönderdi, kaleci Tarık topu kornere çeldi.

47’nci dakikada İsmail’in serbest vuruşta kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

53’üncü dakikada Yasin’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Palmer’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Erkan Karabulut, Kemal Mavi

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Benhur (Dk. 70 Van Den Hurk), Mithat (Dk. 46 Sefa), Alper, Bolasie (Dk. 70 Miya), Deniz (Dk. 63 Kubilay)

GÖZTEPE: Ekrem - Arslanagic, Atınç, Emir, Tarık (Dk.72 Gottwalt), İsmail, Palmer (Dk. 72 Tuğbey), Tijanic, Yalçın (Dk. 88 Mesut), Kvasina, Yasin (Dk.78 Atanga)

GOLLER: Dk. 47 İsmail, Dk. 53 Palmer (Göztepe)

SARI KARTLAR: Emircan, Bahadır, Sefa (Çaykur Rizespor), İsmail, Emir, Kvasina (Göztepe)

RİZE,(DHA)



