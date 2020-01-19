Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 18. haftanın kapanış maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio

Gençlerbirliği: Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda