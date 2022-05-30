Süper Lig'e veda eden ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor , kiralık sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Benfica'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in kiralama süresi dolmuştur. Gedson Fernandes'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş 'a imza atan önümüzdeki sezondan itibaren Siyah Beyazlı formayı giyecek olan Portekizli orta saha, Karadeniz ekibinde çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistle skor katkısı verdi.







