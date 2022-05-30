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Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'e veda etti

Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'e emeklerinden dolayı teşekkür etti, Portekizli yıldıza futbol kariyerinde başarılar diledi.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'e veda etti

Süper Lig'e veda eden ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor , kiralık sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Benfica'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in kiralama süresi dolmuştur. Gedson Fernandes'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş 'a imza atan önümüzdeki sezondan itibaren Siyah Beyazlı formayı giyecek olan Portekizli orta saha, Karadeniz ekibinde çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistle skor katkısı verdi.


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