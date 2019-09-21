Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor yenilmemezlik serisini devam ettirmek istiyor. 7 puanlı Gazişehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı bu maçta devam ettirme amacında.

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanaca ve maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta da iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 4. hafta sonunda 7 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönüp yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kadroda 2 eksik

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rize deplasmanında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.