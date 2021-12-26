Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının öne çıkan rakamları

Spor Toto Süper Lig 'de 19. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 4.33 gol atıldı. Maçlar yüzde 67 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Çaykur Rizespor evinde maç başına 1.78 puan alırken Gazişehir Gaziantep FK deplasmanda 0.22 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Gaziantepspor son maçında Alanyaspor 'u 2-1 mağlup etti. Neredeyse topa sahip olmamasına rağmen, Erol Bulut'un takımı Alanyaspor'dan daha fazla pozisyon ve daha net pozisyonlar yarattı. Erol hocanın, takımının fazla şans vermemesini sağlamak için temelde beş defans oyuncusuyla oynuyor. Gaziantep FK bu maçta deplasman serisini terse çevirebilir.

Oran Analizi

Çaykur Rizespor için beraberliğe 3.05 oran verildiği toplam 8 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Çaykur Rizespor için ilk yarı galibiyetine 2.95 oran verildiği toplam 7 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Gaziantep FK için 1.5 alt oranı 2.95 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Gaziantep FK için rakiplerine ikinci yarı 2.65 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.