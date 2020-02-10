Çaykur Rizespor kafilesi, Süper Lig'in 21'inci hafta müsabakası için önceki gün Göztepe deplasmanına gitmek istedi. Ancak, Karadeniz ekibi, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki seferlerin akmasıyla İzmir'e gidemedi. Bunun üzerine Çaykur Rizespor durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine iletti ve Göztepe maçının ertelenmesi talebinde bulundu. TFF de bu talebi olumlu bularak maçı erteledi.

Halen Rize'de bulunan Çaykur Rizespor kafilesi, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek 22'nci hafta müsabakası olan Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Adana Demirspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından Gaziantep'e geçecek.