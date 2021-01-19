Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor, 20. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 4-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından olan ve 34 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep ise çıkışını Rize'de de sürdürmeye çalışacak. Gaziantep ile yollarını ayıran ve Çaykur Rizespor'la anlaşan Sumudica'nın kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine resmi imzayı atması bekleniyor. Rizespor'da takımın başında Mehmet Ali Karaca. Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra henüz bu göreve kimseyi getirmeyen Gaziantep ekibi, antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıkacak.

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Selim, Emir, Meljnak, Baiano, Yasin, Samudio, Tunay, Kemal, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Güray , Oğuz, Kozulj, Mirallas, Kubilay, Muhammet , Kenan

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı öncesi eksikler

Rizespor'da sakatlıkları devam eden Remy, İsmail, Fabiano ile koronavirüs testi pozitif çıkan Meriah, Gökhan, Boldrin ve Moroziuk maç kadrosunda olmayacak isimler.

Gaziantep ekibi, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor. Jefferson’un 3 maç cezalı olduğu kırmızı-siyahlı ekipte Vetrih de kart cezalısı durumunda. Gaziantep temsilcisinde Kana Bıyık ve Dicko’nun sakatlıkları sürerken, takımla çalışmalara katılan Sousa’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.