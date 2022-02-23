Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına çift idmanla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, günü Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan günün ilk antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında da top kapmaca ve taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları devam eden file bekçisi Gökhan Akkan ile Aminu Umar takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü.