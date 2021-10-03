Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi yüksek tansiyon!

Süper Lig'deki 4 haftalık galibiyet hasretini Göztepe maçında dindiren, Avrupa Ligi'nde de Marsilya deplasmanından 1 puanla dönerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray , Milli ara öncesi son sınavını Rize'de verecek. Sarı-Kırmızılılar, yeniden üst sıralara tırmanmak için tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Ancak zorlu mücadele öncesi iki tarafta da yaşanan yüksek tansiyon, maçın önemini daha da artırıyor. Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer süreciyle iki taraf arasında başlayan ihtilaf, tam anlamıyla zirveye taşınmış durumda.









Farklı galibiyet istiyor

TFF'nin Galatasaray'ı tazminat ödemeye mahkum etmesi, Rize cephesinden gelen sert mesajlar ve son olarak Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın, "Malum takımı buraya gömeceğiz" sözleri, gerilimi tırmandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize'de yıpranmaması adına Oğulcan'ı kadroya almadı. Takımını da özel olarak hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinin sahada tam anlamıyla futbol dersi vermesini ve farklı kazanmasını istiyor. Rize cephesinde de Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla çıkacağı ikinci maçından puan çıkarmanın hesapları içinde.

Metin Karabaş / Mini yorum

Baskıyı iyi yönetemediler!

Hafta içinde Marsilya ile Fransa’da karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken iyi bir taktiksel oyun ortaya koydu. Yoğun maç temposuna Rize’de devam eden Sarı-Kırmızılılar mutlaka kazanması gereken bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu deplasmanın hem iki takım arasında süregelen gerginliğin yanı sıra Rizespor’un şiddetle üç puana ihtiyacı olması nedeniyle bir hayli zor geçeceği kesin. Terim’in ekibinin üç puanı alabilmesi için mutlaka topu kendisinde tutması gerekiyor. Bunu Lazio ve Marsilya karşısında yapmayı başarırken karşılığını da aldı. Tabii stres seviyesi yüksek olacak mücadelede sakin kalan taraf avantajı da sağlayacaktır. Bu maçta sadece oyun içindeki başarı yetmeyebilir. Mutlaka psikolojik baskıyı da iyi yönetmek gerekecek. Galatasaray bunu başarabilirse zirve yarışında kalmaya devam ederek Milli araya moralli girebilir.