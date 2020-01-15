Galatasray için kupa vakti... Sarı- Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Antalya’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray’da, yeni transferler ise bugün forma giyemeyecek. Jesse Sekidika, Saracchi ve Onyekuru’nun lisansı henüz çıkarılamadı.

İlk devrede isimleri TFF listesine dahil edilmeyen Linnes ve Emre Akbaba ise kadroda olacak ve forma giymelerine bir engel bulunmuyor. Aslan’da ayrıca kupada cezalı olan Jimmy Durmaz ile genç kaleci Berk Balaban, Rize’ye götürülmedi. Bu oyuncular çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Umar, Diomande, Vetrih, Oğulcan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Falcao

Rövanşı 23 Ocak’ta

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.