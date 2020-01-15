Çaykur Rizespor - Galatasaray canlı yayın (GS - Rize canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Galatasaray'da lisansı henüz çıkarılmayan Sekidika, Saracchi ve Onyekuru yokken takıma dönen Linnes ve Emre Akbaba, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyorlar.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

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Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'leri:

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan

Galatasaray ilk 11'i: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Aslan’da ayrıca kupada cezalı olan Jimmy Durmaz ile genç kaleci Berk Balaban, Rize’ye götürülmedi. Bu oyuncular çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Rövanşı 23 Ocak’ta

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.