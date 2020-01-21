Çaykur Rizespor Fernandes ve Boriachuk ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Sporting Lizbon takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Stoper Ivanildo Fernandes ve Shaktar Donetks takımından 1,5 yıllık anlaştığı forvet oyuncusu Andrii Boriachuk ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadında düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Sportif Direktörü Yılmaz Bal, iki yeni ismi daha kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Tüm camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Sezon başında Trabzonspor ile anlaşan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Fernandes ile ilgili konuşan Bal, “Fernandes geçtiğimiz yıl devre arasında takip ettiğimiz ve stoper bölgesi için istediğimiz bir oyuncuydu ama gerçekleşmedi ve Abarhoun’u aldık. Sezon başı da yine devreye girdik Fernandes için ama Trabzonspor’a nasip oldu. Trabzonspor’dan devre arasında ayrılacağını öğrenince hocamızın isteği doğrultusunda kadromuza kattık” diye konuştu.

Yeşil-Mavili takımla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ise yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Abarhoun’un Rizespor’a geldiği günden bu yana gözünün Rizespor’un üstünde olduğunu söyleyerek, “Rizespor’un daha önce benle ilgili teklifini de biliyordum ama Sporting Lizbon işleri biraz karıştırdı. Sezon başında İtalya, Almanya ve Başakşehir takımları benle ilgileniyordu ama Trabzonspor’a gönderildim. Bu konuda benim çok fazla tercih hakkım olmadı. Orada tam forma girmiştim ki sakatlık yaşadım ve daha fazla forma şansı bulamadım. Devre arasında sözleşmem bittiğinde Rizespor’un bana olan ilgisinin hala devam ettiğini görünce buraya gelmeye karar verdim. Abarhoun ile telefonla görüştük. Burayla ilgili şehir ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. Ben de bir buçuk sezondur beni isteyen bir kulübe gelmek istedim" ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetks takımından 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Ukraynalı genç forvet Andrii Boriachuk ise buraya başarılı olmak için geldiğini söyleyerek, “Önemli olan takımımıza yarar sağlayabilmek. Moroziuk da iki sezondur Rizespor’da forma giyiyor ve ben de onun gibi Rizespor’a katkı sağlamak istiyorum. Rize’ye ilk geldiğim buradaki insanlar çok sıcak, beni çok sıcak karşıladılar. Yeni bir takıma katıldığınızda orada sıkı çalışıp formayı kazanmak gerekiyor ve ben de yeni geldim. Çok çalışıp hocamızın vermesi halinde formayı kazanmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

İHA