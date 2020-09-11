Fenerbahçe, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz’in durumu maç saatinde belli olacak. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe sezona Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenerek başlamak istiyor. Çaykur Rizespor'da yeni hocası Tomas ile Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Diomande, Fabiano, Samudio, Boldrin, Kemal, Remy (Skoda)

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar (Sadık), Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Deniz, Ferdi, Thiam

Ligdeki deplasman başlangıçlarında zorlanıyor

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor’a 3-2 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor’a karşı 2-0 ile almıştı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sakat

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz’in durumu maç saatinde belli olacak. Öte yandan Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muric’in transferi için İtalya’nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Çaykur Rizespor yeni sezonu Fenerbahçe ile açıyor!

Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Süper Lig’de sezonun ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Çaykur Rizespor’da hazırlıklar devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda yapılan antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Hırvat antrenör Tomas, "Fenerbahçe iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İyi hazırlandık. Trabzonspor ile oynadığımız hazırlık maçında iyi şeyler gösterdik. Basit hatalarımız olsa da genel olarak ben takımdan mutluyum. İnşallah 3 puanla iyi başlangıç yaparız" dedi.

Tomas, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Sportif direktör Yılmaz Bal İstanbul’da. Biz de en kısa sürede transferlerin tamamlanmasını bekliyoruz. En acele şekilde stoper alacağız. Ondan sonra duruma göre bir orta saha ve forvet alabiliriz" diye konuştu.

Loic Remy’nin ilk 11’de oynamak için henüz hazır olmadığını ifade eden Tomas, Fransız futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasında duruma göre ikinci yarıda süre alabileceğini söyledi.

SÜPER LİGDE 20’NCİ SEZON

Süper Lig’de 63’üncü sezon bu hafta oynanacak olan maçlarla başlarken, Çaykur Rizespor Türk futbolunun en üst seviyesindeki kulvarda bu yıl 20’nci sezonunu geçirecek. Yeşil-mavililer, 19 sezonda Süper Lig’de çıktığı 648 maçta 202 galibiyet, 155 beraberlik ve 291 mağlubiyet aldı. Süper Lig’de rakip filelere 725 gol gönderen yeşil-mavililer kalesinde ise 932 gole engel olmadı.

FENERBAHÇE İLE REKABETTE 43’ÜNCÜ RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe bugüne kadar 42 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 25, yeşil-mavililer ise 8 galibiyet aldı. 9 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Çaykur Rizespor’un kaydettiği 42 gole, Fenerbahçe 84 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezonun son maçında İstanbul’da karşı karşıya gelen iki takım bu kez de yeni sezonun ilk maçında Rize’de birbirleri ile rakip olacaklar. Karadeniz temsilcisi bugüne kadar sarı-lacivertliler ile 2 kez sezonun ilk maçında karşı karşıya geldi.

Bu sezonun ilk maçında olduğu gibi diğer 2 maçta da rakipler Rize’de karşı karşıya geldi. 1988-1989 sezonunda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazanırken, 2004-2005 sezonudaki karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor, sezonun açılış maçlarında toplamda 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



