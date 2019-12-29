Beşiktaş derbisini kazanıp yeniden taraftarının şampiyonluk coşkusunu tazeleyen Fenerbahçe bu sezon deplasman maçlarında Başakşehir’i saymazsak İstanbul dışında sadece Denizli’den 3 puanla dönebildi. Zirveyle puan farkının açılmaması açısından hayli kritik bir maça çıkacak sarı lacivertlilerde Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’ın yanında diğer sakatlar Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Kaptan Emre Belözoğlu da son dakikada kafilede yer almayıp İstanbul’da kalmıştı.

Rizespor - Fenerbahçe maçı iddaa oynamak için tıklayın

Son dönemde evinde aldığı galibiyetlerle tehlike hattından uzak durmaya çalışan Rizespor’un serisi önceki hafta 3-0’lık Kasımpaşa yenilgisiyle bozulmuştu ancak geçtiğimiz maçta da puansız döndükleri 5 deplasman sonrası Yeni Malatya karşısında 3 puanı 2 golle aldılar. Takımda tedavileri devam eden Nill ve Sasse ile sarı kart cezalısı olan Moroziuk bu maçta forma giyemeyecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9’unda 2,5 Gol üstünde skorlar çıktı.

• Fenerbahçe’nin son 6 lig maçının 5’i 3,5 Gol Üstü sonuçlandı.

• Fenerbahçe rakibine karşı son 13 maçın 12’sinde kaybetmedi.

• Rizespor’un evinde oynadığı son 3 resmi maçta 2,5 Gol barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa programında Tek Maç oynanabilen Rizespor – Fenerbahçe mücadelesini kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %47’sinin tercihi Fenerbahçe galibiyeti olmuş durumda…

Gol bahislerine yönelenlerin %17’sinin ise her iki takımın da skor üreteceğini düşünerek Karşılıklı Gol Var seçimini kuponlarına işaretlediklerini görüyoruz.

SÜPER LİG UZMANI EVREN GÖZ NE DİYOR?

Haftanın zorlu maçlarından biri Rize'de. Fenerbahçe derbi sonrası moralli ve ilk yarıyı galibiyet ile kapatmayı hedefliyor. Ev sahibi Rizespor ise geçen hafta kazandığı 3 puanı anlamlı hale getirmek için sahasında baskılı oynayacak. Bu mücadeleyi derbinin de etkisiyle Fenerbahçe'nin kazanacağını ve KGV olacağını düşünüyorum.







