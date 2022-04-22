Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında düşme potasında yer alan ve artık ligde kalması mucizelere kalan Çaykur Rizespor sahasında son haftaların formda takımı Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor mücadeleyi kazanarak ligde kalma şansını ilerleyen haftalara taşımak istiyor. Ev sahibi takımda Gedson Fernandes cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe ise oldukça formda. Son dokuz maçın sekizini kazanan ve ikincilik için büyük avantaj sağlayan Sarı-Lacivertliler bu çıkışını sürdürme peşinde. İsmail Kartal'ı öğrencileri deplasmanda kazanarak avantajını kaybetmek istemiyor.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

İrfan Can dönüyor!

İrfan Can, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta Göztepe maçında forma giyememişti. Fenerbahçe, onun yokluğunda hücumda zorlandı. Yıldız futbolcu, bu akşam Rize mücadelesiyle birlikte 11’e dönecek ve yine takımının sahadaki patronu olacak

Fenerbahçe'de sınırdakiler can sıkıyor

Sarı-Lacivertliler’de ceza sınırındaki oyuncuların çokluğu, İsmail Kartal’ı düşündürüyor. Fenerbahçe’de stoperler Serdar Aziz, Kim, sol bek Novak, sağ bek Osayi-Samuel ie orta saha oyuncuları Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve önümüzdeki hafta Gaziantep ile Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler. İsmail Kartal, bu öğrencilerine gereksiz kart uyarısında bulundu.

Gedson Fernandes oynamayacak

Ligde kalma yolunda artık son şanslarını kullanan Rizespor için Fenerbahçe maçı son derece önemli. Ancak bu kritik karşılaşma öncesi Karadeniz ekibindeki eksikler, Bülent Korkmaz’ın canını sıkıyor. Geldiği günden bu yana performansıyla izleyenleri büyüleyen Gedson Fernandes, sarı kart cezası nedeniyle Sarı-Lacivertliler’e karşı forma giyemeyecek. Korkmaz, Portekizli yıldızın yerini büyük ihtimalle Boldrin ile doldurmaya çalışacak. Ayrıca Yusuf Sarı da sakat.