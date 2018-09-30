Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 3-0

Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yapan Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında zor bir dönemden geçen ve henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk 25 dakika Fenerbahçe kontrolü eline alsa da ilk yarıda yediği gollerin ardından Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller Muriqi, Umar ve Samudio'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini alırken, son sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe, 7 puan ile 14. sırada kaldı.





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Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 5. dakikasında Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in attığı şut direği yalayarak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hasan Ali'nin ortasını ceza sahasında önce Ayew kontrol etti, ardından Benzia'ya pasını verdi, Benzia şut açısı aradı ardından şutunu çekti ama top Orhan Ovacıklı'dan geri döndü.

20.dakikada maçın ilk sarı kartı Rizespor'dan Saadane'ye çıktı. Benzia'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Ayew, içeriye doğru hareket etti fakat Saadane tarafından yere düşürülünce sarı lacivertliler serbest vuruş kazandı. Benzia'nın serbest vuruştan yaptığı ortaya Reyes kafa vurdu, top dışarı gitti.

Karşılaşmanın 25 dakikası geride kalırken iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor.

Direkten döndü

Şener'in pasında içeriye doğru kat eden Jailson, tehlikeli bölgeye ortasını gönderdi. Diziyle gelişine vuran Ayew'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

Rizespor'dan 10 dakikada 3 gol

Rizespor - Fenerbahçe maçında kaleyi tutan ilk şutta Rizespor golü buldu. Mehmet Uslu'nun ortasına çok iyi yükselen Muriqi, net bir kafa vuruşu yaparak Harun'u avladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Vedat Muriqi, kariyerinde Spor Toto Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'ye karşı ilk golünü attı. 35.dakikada Samudio'nun savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Umar Aminu, kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırttığı vuruşunda ağları havalandırdı.

41.dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda bomboş kafayı vuran Samudio, farkı üçe çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Cocu, ikinci yarıya Aatif-Frey değişikliğiyle başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 51.dakikada Benzia ile gole çok yaklaştı. Cezayirli futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

Şener'den kritik müdahele

56.dakikada Çaykur Rizespor, tehlikeli geldi. Boldrim'in pasında topla buluşan Umar Aminu, Fenerbahçe yarı sahasına sert bir orta gönderdi. Top Muriqi'ye gelmek üzereyken Şener son anda dokundu ve topu kornere gönderdi.

57. dakikada Musa Çağıran'ı çekerek düşüren Yassine Benzia sarı kart gördü. 62. dakikada Musa Çağıran, yerini Abdullah Durak'a bıraktı.

Frey, ceza sahası yayı üzerinde düşürüldü, Cüneyt Çakır faul kararı verdi. Fenerbahçe tehlikeli bir yerden frikik kullandı. Benzia'nın yerden kullandığı serbest vuruş yan ağlarda kaldı.

74.dakikada Mehmet Topal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Islam Slimani kafasını vurdu, ama top yandan auta gitti.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 76. dakikası itibariyle VAR sistemi tekniksel bir sorun nedeniyle devre dışı kaldı.

80.dakikada Yassine Benzia, yerini Eljif Elmas'a bıraktı.

Ayew, Gökhan'ı geçemedi

81.dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Andre Ayew'in kaleye yakın mesafede sol çaprazdan gönderdiği şutu kaleci Gökhan Akkan parmaklarıyla kornere çeldi.

90+2'de Slimani gole çok yaklaştı, Gökhan Akkan, Slimani'nin kafa vuruşunu çok güzel bir şekilde kurtarmayı başardı.

Karşılaşma Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan notlar

İki başkan kahvaltıda buluştu

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

Sarı Lacivertli taraftarlar yerini aldı

Fenerbahçe taraftarları Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 800 dolayında sarı lacivertli taraftar kendilerine ayrılan tribünde karşılaşmayı izledi. Taraftarlar takımlarını destekledi.

Okan Buruk'un ilk maçı

Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Okan Buruk, takımın başında ilk kez Süper Ligde sahaya çıktı. Buruk karşılaşma öncesİ Fenerbahçe'de teknik direktör Phılıp Cocu ile bir araya geldi, başarılar diledi.

Kadroda değişiklik

Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Marvane Saadane, teknik direktör İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alırken teknik direktör Okan Buruk ile görev yeri stoper mevkii oldu. Sakatlığı bulunan Musa Çağıran' da 3 haftalık aranın ardından sahalara geri döndü, ilk 11'de yer aldı. Kart cezalısı olan Matic Fink'in yerine teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Mehmet Uslu'ya görev verdi.

Çaykur Didi Stadı doldu

Çaykur Rziesporlu taraftarlarda karşılaşmaya ilgi gösterdi. Yeşil mavili yaklaşık 14 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi, tribünleri doldurdu.

Pankartla sahaya çıktılar

Çaykur Rizesporlu futrbolcular sahaya ellerinde 'Bağımlı olma, özgür ol. Hayde parkalum' yazılı pankartla çıktı.