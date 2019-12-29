Çaykur Rizespor - Fenerbahçe canlı izle (FB - Rize canlı yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup eden Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

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Maç başladı.

6. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası içinde bir şans yakaladı. Kruse'nin Muriç'e bırakmak istediği top savunmada kalırken Luiz Gustavo'nun ceza sahası içindeki baskısıyla top Muriç'in önünde kaldı. Kosovalı oyuncunun dönerek yaptığı vuruş etkisiz oldu ve kalecide kaldı.

7. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan, rakiplerinden sıyrılarak kaleye yaklaştı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun yaptığı vuruşunu, kaleci Gökhan Akkan çıkardı.

GOL | 13. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası ön çizgisinde Diomande'nin elle oynaması sonucunda serbest vuruş kazandı. Ceza sahası çizgisinin önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 0-1.

GOL | 18. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Melnjak kafayla topu altı pasa indirirken Abarhoun yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

SARI KART | 24. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, Jailson'a yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 24. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.

31. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan yapılan ortaya Muriqi yükselmek istedi fakat savunmanın müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

33. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Deniz Türüç'ün yaptığı ortada ceza sahası dışı sol çaprazdan Nabil Dirar'ın yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tolga Ciğerci savunma arkasına şık bir pas atsa da top Isla için biraz yüksek kaldı.

41. dakikada Çaykur Rizespor, sağ kanattan etkili geldi. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya altı pas içinde Oğulcan Çağlayan yetişemedi.

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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Umar Amini, Oğulcan Çağlayan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Rodrigues, Alper, Murat, Rami

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Çaykur Rizespor'da tek değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11’inden farklı olarak Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Kartal, bu maçta kart cezalısı Moroziuk'un yerine 11'de Orhan'a görev verdi.

Ev sahibinde dört eski Fenerbahçeli

Çaykur Rizespor'un kadrosunda Fenerbahçe'den bonservis ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 4 isim kadroda yer aldı. Yeşil-mavililerde Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin eski takımlarına karşı 20 kişilik kadroda kendilerine yer buldular.

Vedat Muriç bu kez Çaykur Rizespor'a rakip

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan forvet oyuncusu Vedat Muriç, 1.5 sezon formasını giydiği yeşil-mavililere bu kez rakip oldu. Kosavalı golcü, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Çaykur Didi Stadyumu'nda yeşil-mavililere karşı sahaya çıktı. Muriç, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Yanal tek değişikliğe gitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam tek değişikliği savunmada yaparken, Serdar Aziz'in yerine bu maçta Zanka'ya görev verdi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.



