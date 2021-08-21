Son şampiyon Beşiktaş 'a 3-0 kaybederek sezona başlayan Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp ilk galibiyetini almaya çalışacak. Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup eden Karagümrük ise Rize deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Mendes, Dabo, Sabo, Alper, Remy

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa