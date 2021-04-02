Çaykur Rizespor , Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray ’ı deplasmanda 4-3 yenen Rize temsilcisi, çıkışını Karagümrük maçında sürdürmeyi amaçlıyor. Bülent Uygun'la 2'de 2 yapan Atmaca, 34 puanla 13. sırada yer alıyor. Francesco Farioli yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Karagümrük ise 44 puanla 8. basamakta. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Djokovic, Fernando, Samudio, Boldrin, Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Hatenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Borini, Jimmy, Ademi

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah, Toft Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Takımla antrenmanlara başlayan Fransız golcü Remy’nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Remy son olarak yine İstanbul’da ligin ilk yarısında 6 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymiş ve sakatlığının ardından ameliyat olmuştu. Konuk ekipte ise kadro dışı bırakılan Emre Çolak dışında eksik oyuncu bulunmuyor.