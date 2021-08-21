Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük CANLI

Son şampiyon Beşiktaş 'a 3-0 kaybederek sezona başlayan Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp ilk galibiyetini almaya çalışacak. Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup eden Karagümrük ise Rize deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Maçtan önemli anlar:

Çaykur Rizespor -Fatih Karagümrük mücadelesi başladı.

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.