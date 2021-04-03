Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük canlı

Çaykur Rizespor , Süper Lig ’in 32. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray ’ı deplasmanda 4-3 yenen Rize temsilcisi, çıkışını Karagümrük maçında sürdürmeyi amaçlıyor. Bülent Uygun'la 2'de 2 yapan Atmaca, 34 puanla 13. sırada yer alıyor. Francesco Farioli yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Karagümrük ise 44 puanla 8. basamakta. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fabricio, Boldrin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Salibur, Balkovec, Jimmy Durmaz, Lens, Zukanovic, Lucas Castro

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah, Toft Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Takımla antrenmanlara başlayan Fransız golcü Remy’nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Remy son olarak yine İstanbul’da ligin ilk yarısında 6 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymiş ve sakatlığının ardından ameliyat olmuştu. Konuk ekipte ise kadro dışı bırakılan Emre Çolak dışında eksik oyuncu bulunmuyor.