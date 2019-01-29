Çaykur Rizespor evindeki galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor'a karşı 3-1'lik bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi 4 ay sonra evinde 3 puan ile tanıştı.

Yeşil-mavililerin, ligin 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'a 3-0 kazandığı maçın ardından kendi sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edememişti. Karadeniz temsilcisi, evindeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Konyaspor ile berabere kalırken, Başakşehir'e karşı 2-1 mağlup olmuştu. Rize ekibi, ardından Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla sahadan bir puanla ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinden 12 puan çıkartırken, ikinci devrenin ilk 2 maçını da kazanıp, hanesine yazdırdığı 6 puanla, puanını 18'e yükseltti.