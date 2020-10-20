Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ZB 3486 plakalı TIR'ın sürücüsü Halil Dutkun, İstanbul istikametinde seyir halindeyken lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı aracı sıkıştırdı. TIR ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak TIR ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.

ÜNLÜ CEO AYKUT FERAH YARALANDI

Kazada Düzgün Kolçak idaresindeki araç içerisinde bulunan Çaykur Rizespor eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO’su Aykut Ferah yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA