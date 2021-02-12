Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçı sonrası Marius Sumudica fenalaştı

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, soyunma odasında fenalaştı. Tansiyonu yükseldiği için basın toplantısına katılamayan Rumen teknik adama kulüp doktorları müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına da Sumudica yerine Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit katıldı.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın kendisini iyi hissetmediğini belirten Gabriel Margarit, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Margarit, ''Oyuncularımızın uyanması ve ayağa kalkmaları gerekiyor. Kaybedilecek bir maç değil. Biz oyunculardan daha fazlasını istiyoruz.'' dedi ve sözlerini noktaladı.







