Beşiktaş 'ın sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan'a talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan'ı gündemine aldı.





Karadeniz ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi. Beşiktaş'a sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan bu sezon ikisi Süper Lig ikisi de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 maçta görev aldı.

Beşiktaş, Emrecan'ın bonservisi için İstanbulspor'a 2 milyon Euro ödemişti.(Sporx)

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