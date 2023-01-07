MENÜ

Çaykur Rizespor, Emrecan Uzunhan'ın peşinde!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan'ın peşinde.

07 Ocak 2023, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
- A +
Çaykur Rizespor, Emrecan Uzunhan'ın peşinde!

Beşiktaş 'ın sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan'a talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan'ı gündemine aldı.


İlgili Haberler
TFF'ye flaş talep! Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçları...

Karadeniz ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi. Beşiktaş'a sezon başında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan bu sezon ikisi Süper Lig ikisi de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 maçta görev aldı.

Beşiktaş, Emrecan'ın bonservisi için İstanbulspor'a 2 milyon Euro ödemişti.(Sporx)

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçı Perde Arkası

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...