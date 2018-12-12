Çaykur Rizespor emin ellerde!

Puan tablosunda dibe demir atan Çaykur Rizespor’da sportif direktörlüğe getirilen Yılmaz Bal kolları sıvadı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra 17 yıl Süper Lig’de kaleci hocalığı yapan, en son Bursaspor’da Samet Aybaba’nın ekibinde yer alan Bal, teknik direktör Okan Buruk’la yönetim arasında köprü görevini üstlenirken tecrübelerini de takıma aktarıyor.

Transferlerden de sorumlu olan Bal, daha önce birçok oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasında başrol oynamıştı. Devre arası 6-7 oyuncu alması beklenen Atmacalar’da Yılmaz Bal, takımı ayağa kaldıracak transferleri yapmak için büyük bir mesai harcıyor. Bal, Etimesgut’un amatörden 2. Lig’e yükselmesindeki başarının da mimarlarından biriydi.