Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias`ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz; Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK ile anlaşarak 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil mavi renklere bağladı. Yeni transferimiz A milli futbolcu Dimitrios Chatziisaias’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde Rize’de imza töreni düzenlenecek" denildi.

26 yaşındaki Yunan stoper, geçen sezon PAOK formasıyla 35 karşılaşmaya çıkmıştı.



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