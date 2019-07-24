Çaykur Rizespor Diamonde ile anlaştı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Karadeniz ekibi, Başakşehir’e transfer olan Okechukwu Azubuike’nin boşluğunu doldurdu. Yeşil-Mavililer bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu Ismael Diomande ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Diamonde’nin yarın başlayacak olan Bolu’daki kampa katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen formasıyla tamamlayan Diomande, 20 maçta forma giyip 1 asist yapma başarısı göstermişti. Ismael Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı’yla da 18 maça çıktı.