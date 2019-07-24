Çaykur Rizespor Diamonde ile anlaştı

Başakşehir’e transfer olan Okechukwu Azubuike’nin boşluğunu doldurmak isteyen Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu Ismael Diomande ile anlaşmaya vardı.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 06:01
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Çaykur Rizespor Diamonde ile anlaştı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Karadeniz ekibi, Başakşehir’e transfer olan Okechukwu Azubuike’nin boşluğunu doldurdu. Yeşil-Mavililer bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu Ismael Diomande ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Diamonde’nin yarın başlayacak olan Bolu’daki kampa katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen formasıyla tamamlayan Diomande, 20 maçta forma giyip 1 asist yapma başarısı göstermişti. Ismael Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı’yla da 18 maça çıktı.

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