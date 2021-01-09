Çaykur Rizespor ile Denizlispor Süper Lig'de 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 16 maçının 5'ini kazanan Çaykur Rizespor, 5 kez de bir puanı cebine koymayı başarmıştı. Karadeniz ekibi, topladığı 20 puanla 12. sıraya yerleşti. Rakibi gibi 16 karşılaşmayı tamamlayan Yukatel Denizlispor, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 13 puanı bulunan Ege temsilcisi, ligde 19. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda, pazar günü saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Rizespor yaralarını sarmak istiyor

Antalyaspor zaferinin ardından, üst üste Konyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Çaykur Rizespor, hafta arasında konuk olduğu Beşiktaş'a 6-0'lık skorla mağlup oldu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Stjepan Tomas'ın ekibi, evinde Yukatel Denizlispor'u devirerek moral tazelemeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor'un yıldızı Loic Remy, yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalıyor. Koronavirüs atlattıktan sonra ciddi bir sakatlık yaşayan Fransız golcü, son olarak 6 Aralık günü Fatih Karagümrük deplasmanında boy göstermişti.

Denizlispor düşme hattından kurtulma peşinde

Süper Lig'e kötü bir giriş yapan Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirdikten sonra arka arkaya Alanyaspor ve Erzurumspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Bu zaferlerin ardından çıktığı 3 maçta yalnızca bir puan elde edebllen ekip, son olarak evinde, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor'a boyun eğdi. Ligde kalma potasının 6 puan gerisinde bulunan yeşil-siyahlılar, kazanacakları galibiyetle hem güven tazelemeyi, hem de üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

Yukatel Denizlispor'da Rodallega, Mesanovic, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski ve Fabiano, kart sınırında bulunuyor.