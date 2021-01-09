Çaykur Rizespor - Denizlispor canlı

Çaykur Rizespor ile Denizlispor Süper Lig'de 18. hafta maçında karşı karşıya geliyorlar. Ligde geride kalan 16 maçının 5'ini kazanan Çaykur Rizespor, 5 kez de bir puanı cebine koymayı başarmıştı. Karadeniz ekibi, topladığı 20 puanla 12. sıraya yerleşti. Rakibi gibi 16 karşılaşmayı tamamlayan Yukatel Denizlispor, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 13 puanı bulunan Ege temsilcisi, ligde 19. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 9. dakikada Denizlispor'da Bakalorz'un bıraktığı topa gelişine vuran Rodallega'nın şutunu kaleci Gökhan çıkardı. Dönen topa ceza sahası içi çaprazdan çok sert bir vuruş yapan Rodallega, şık golle takımını öne geçirdi: 0-1.

Rogallega, Denizlispor'un son 5 deplasman maçında 6. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

-

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇINA CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çaykur Rizespor - Denizlispor ilk 11'ler

Ç. Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

Rizespor yaralarını sarmak istiyor

Antalyaspor zaferinin ardından, üst üste Konyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Çaykur Rizespor, hafta arasında konuk olduğu Beşiktaş'a 6-0'lık skorla mağlup oldu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Stjepan Tomas'ın ekibi, evinde Yukatel Denizlispor'u devirerek moral tazelemeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor'un yıldızı Loic Remy, yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalıyor. Koronavirüs atlattıktan sonra ciddi bir sakatlık yaşayan Fransız golcü, son olarak 6 Aralık günü Fatih Karagümrük deplasmanında boy göstermişti.

Denizlispor düşme hattından kurtulma peşinde

Süper Lig'e kötü bir giriş yapan Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirdikten sonra arka arkaya Alanyaspor ve Erzurumspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Bu zaferlerin ardından çıktığı 3 maçta yalnızca bir puan elde edebllen ekip, son olarak evinde, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor'a boyun eğdi. Ligde kalma potasının 6 puan gerisinde bulunan yeşil-siyahlılar, kazanacakları galibiyetle hem güven tazelemeyi, hem de üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

Yukatel Denizlispor'da Rodallega, Mesanovic, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski ve Fabiano, kart sınırında bulunuyor.