Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'in 29. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. 28 puanla 15. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 31 puanla 13. sırada yer alan Denizlispor'u konuk ediyor. İki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Çaykur Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor karşısında dağılan Çaykur Rizespor, 29. hafta maçında Denizlispor'u konuk ediyor. 28 puanla 15. sırada bulunan Karadeniz ekibi, rakiplerinin kaybettiği haftada 3 puan almak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 31 puanla 13. sırada yer alan Horozlar ise, zorlu deplasmanda puan peşinde. Ev sahibinde Aminu, Abarhoun ve kaleci Gökhan sakat. Denizli’de Sackey, Recep Niyaz, Onazi, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru yok.
KRİTİK MAÇTA SÜRPRİZ ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA
RİZESPOR - DENİZLİSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 18.30'da başladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Diomande, Tunay Torun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Skoda
Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Özgür, Rodallega, Oscar