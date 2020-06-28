Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor karşısında dağılan Çaykur Rizespor, 29. hafta maçında Denizlispor'u konuk ediyor. 28 puanla 15. sırada bulunan Karadeniz ekibi, rakiplerinin kaybettiği haftada 3 puan almak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 31 puanla 13. sırada yer alan Horozlar ise, zorlu deplasmanda puan peşinde. Ev sahibinde Aminu, Abarhoun ve kaleci Gökhan sakat. Denizli’de Sackey, Recep Niyaz, Onazi, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru yok.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 18.30'da başladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Diomande, Tunay Torun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Özgür, Rodallega, Oscar