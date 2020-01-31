Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Süper Lig’de son 6 maçta sadece 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Beşiktaş 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

Beşiktaş: Karius,Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny,Atiba, Diaby, Ljajiç, N’Koudou, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal

Son 6 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi

Siyah-beyazlı ekip, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1), Kasımpaşa (3-2), BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Fenerbahçe (1-3), Gençlerbirliği (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.

Deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Süper Lig’de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.

Elneny’nin cezası bitti

Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens’in ise Çaykur Rizespor karşısında oynaması beklenmiyor.

Necip Uysal cezalı

Beşiktaş’ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.