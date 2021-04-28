Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Beşiktaş rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İlk 11'ler belli oldu.
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçen hafta Kayserispor'u yenerek 3 puanlık farkı koruyan Siyah-Beyazlı takım Çaykur Rizespor'u da yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Çaykur Rizespor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 11'leri:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...