Kovid-19 vakalarının fazla yaşandığı Beşiktaş , Süper Lig 'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda Halim Okta takımın başında bulunacak.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta eksik çok!

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

Son maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 19 maç sonunda 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, Kovid-19 temaslısı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Luic Remy kadroda yer almayacak.