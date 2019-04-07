Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında Atiker Konyaspor’u 3-2 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriç

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Lens, Atiba, Dorukhan, Kagawa, Ljajic, Burak

İkinci yarının iki iyi takımı karşılaşacak

Ligin 27. haftası, ikinci yarının iki iyi takımının mücadelesine sahne olacak. Süper Lig’in ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan elde etti. Sezonun ilk yarısını bir galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ise ikinci devrede büyük bir yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. sıraya kadar çıktı.

Burak Yılmaz, deplasmanda gol arayacak

Beşiktaş’ın deplasmanda yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak. Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park’ta attı. Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında kırmaya çalışacak.

Isimat-Mirin hazır

Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

Quaresma ve Medel ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 28. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

Rize, 13 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Süper Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da 1-0’lık sonuçla alan Yeşil-Mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9’unu yitirdi, 4’ünde berabere kaldı.