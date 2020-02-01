Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yeni hocasıSergen yalçın yönetiminde çıkğı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un vuruşu ile başladı.

Mücadelenin ilk tehlikeli pozisyonuna Burak Yılmaz'la Beşiktaş girdi. 6. dakikada Diaby'nin pasında hareketlenen Gökhan Gönül'ün ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Burak'ınkarambolde vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

Ljajic net golü kaçırdı

13.dakikada Beşiktaş, Ljajic ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan kullanılan taç sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson pasını Burak Yılmaz'a verdi. Burak Yılmaz, topukla geriye doğru Adem Ljajic'e çıkardı. Adem Ljajic, sağ ayağının içiyle müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gitti ve Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Çaykur Rizespor, Milan Skoda ile gole yaklaştı!

Caner Erkin'in kafayla kaleciye geri pasında Loris Karius'tan önce araya giren Milan Skoda altıpasın sağından açısı dar olmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ı öne geçirdi

29.dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Diaby, Ljajic ile oynadı, Ljajic ceza sahasına giren Atiba'yı gördü ve Atiba'nın kısa pasında ceza sahasını cepheden gören pozisyonda Burak Yılmaz, kalecinin sağından topu filelere gönderdi.

Victor Ruiz'in hatası Rize'ye golü getirdi

36.dakikada yüksek topu kaleciye atmak isteyen Victor Ruiz'in kafa vuruşuna Rize'de Skoda hareketlendi ve kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fernando Boldrin, kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta gitti.

70.dakikada Çaykur Rizespor, mutlak bir golden yararlanamadı. Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

Gökhan Gönül yeniden öne geçirdi!

79.dakikada gelişen atakta Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün sağ çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu ve Beşiktaş deplasmanda bir kez daha öne geçti.

83.dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Dario Melnjak ceza alanı içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

Beşiktaş: Karius,Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny,Atiba, Diaby, Ljajiç, N’Koudou, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal

Beşiktaş maçından notlar

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçının ardından Beşiktaş karşısına ilk 11’de 2 değişiklik yaparak çıktı. Geçtiğimiz hafta ilk 11’de görev alan Abarhoun ile Oğuz Kağan yedek kulübesinde yer alırken, yeni transfer Fernandes ve cezası biten Diomande maça ilk 11’de başladı.

FERNANDES 11'DE

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı, ligin ilk devresinde Trabzonspor forması ile mücadele eden Ivanildo Fernandes, Beşiktaş karşısında ilk kez ilk 11’de yer aldı. Yeşil-mavililerde geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Diomande de müsabakaya ilk 11’de başladı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşısında takımı başındaki ilk maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında son oynadığı Göztepe maçına göre 4 değişiklik yaptı. Göztepe karşısında cezalı duruma düşen Necip’in yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boyd’un yerine ilk 11’de Gökhan, Caner, Ljajic ve cezası biten Elneny yer aldı.