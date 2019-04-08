Ligin ikinci yarısında Okan Buruk yönetiminde yükselişe geçen Rizespor, haftanın kapanış maçında üst sıralardaki hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş’ı konuk ediyor. Son iki maçında Göztepe ve Konyaspor’u hatasız geçen siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş tarafında gözler devre arasında takıma katılan ve 8 maçta 6 gol kaydeden Burak Yılmaz’da olacak. Sakatlıkları bulunan Quaresma ve Adriano ise bu mücadelede kadroya dahil edilmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip, Süper Lig'de 35 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 22'sini kazandı (6B 7M).

- Rizespor’un son 5 maçının 4’ü KG YOK bitti.

- Beşiktaş’ın son 5 maçının 4’ü 2,5 ÜST bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ DİYOR!

Rizespor – Beşiktaş karşılaşmasına Misli.com üzerinden bahis yapan İddaa severlerin büyük bölümü %35’lik oynanma oranıyla deplasman galibiyetinden yana. Beşiktaş galibiyetine alternatif olarak %17’lik oynanma oranıyla 2,5 GOL ÜSTÜ yine Misli.com üyeleri tarafından en çok tercih edilen ikinci bahis türü.

MİSLİ.COM YORUMCUSU YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Ç.Rizespor son 5 maçın 4 tanesini kazanarak yükselişine devam ediyor. Zaten ikinci yarıda en formda 2-3 takımdan biri hangisi desem hep bir ağızdan kesinlikle Atmacaları sayarız. Okan Buruk mucizesi geçen sene Akhisar bu sene Rize asla sürpriz değil. Bu hafta kapanış maçı öncesinde Petrucci ev sahibinde forma giyemeyecek. Azubike, Vedat Muric, Boldrin, Aminu Umar gibi oyuncular belirleyici olur. Gol bulacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş ikinci yarı daha iyi sonuçlar alarak tekrar hedef kovalayan takım havasına büründü. Son 3 maç yakalanan seri, iyi futbol tekrar şampiyonlar ligi için umutlarını taze tutuyor. Burak Yılmaz son 8 maçta 6 gol atarak oldukça formda ilerliyor. Mirin düzeldi ve bu hafta takıma geri dönecek. Quaresma ve Adriano sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Kart sınırındaki oyuncularına Şenol Güneş dikkatli olun mesajını verdi. Çünkü önünde çok zorlu bir fikstür bulunuyor. Taraf galibiyeti yerine iki tarafın goller bulacağını düşünerek üst oynayın.