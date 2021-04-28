Çaykur Rizespor - Beşiktaş (CANLI)

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Geçen hafta Kayserispor'u yenerek 3 puanlık farkı koruyan Siyah-Beyazlı takım Çaykur Rizespor'u da yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Çaykur Rizespor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Beşiktaş, henüz ilk dakikada tehlikeli geldi. Geçen hafta Kayserispor karşısında 2 gole imza atan N'Koudou, topla buluştu. Ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

2' Siyah beyazlılar maça hızlı başladı. Atiba ceza sahası sol köşesinde topla buluştu, pasını ortadaki Ljajic'e gönderdi. Adem Ljajic, topu düzelttikten sonra şutunu attı kaleci Gökhan son anda çıkardı. Sonrasında Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

5' Lider tehlikeli ataklarına devam ediyor. Sağ kanatta Ghezzal sıfıra indi. Gerideki Gökhan Töre'ye pasını gönderdi. Gökhan, topu kontrol edip şutunu attı Rizespor kalecisi Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

GOL | 16' Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Rachid Ghezzal rakibini çalımlayarak ceza sahasında sıfıra indi. Penaltı noktası üzerindeki N'Koudou'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcu şutunu attı ve top ağlarla buluştu.

18' Beşiktaş, Adem Ljajic'le 2-0 öne geçti. Ancak VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

31' Siyah beyazlıalr bir kez daha gole çok yaklaştı. Ljajic, ceza sahası dışında topla buluştu, savunmanın arkasına sızan Atiba'ya pasını attı. Kanadalı futbolcu 3 rakibini çalımladı, şutunu çekti ancak Rizespor savunması son anda ayak koyarak gole engel oldu.

44' Beşiktaş, Atiba'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında pozisyon öncesinde Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

İkinci yarı başladı.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 11'leri:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...