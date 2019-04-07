Çaykur Rizespor - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Ligin son 2 haftasında Atiker Konyaspor’u 3-2 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. Saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





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İlk düdük çaldı ve maç başladı...

Maçın 4. dakikasında Çaykur Rizespor, gole yaklaşan taraf oldu. Ani gelişen atakta Boldrin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in Karius'u geçen vuruşunu Vida çizgiyi geçmeden çıkarmayı başardı.

6. dakikada bu kez Aatif ile etkili olan Rizespor, Faslı oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

7. dakikada karşı kaleye ilk defa etkili gelen Beşiktaş'ta Dorukhan'ın ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

GOOL | Maçın 8. dakikasında Beşiktaş, kullanılan korner ile golü bulmayı başardı. Adem Ljajic'in yaptığı ortada Vida'nın kafa vuruşu Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1

Çaykur Rizespor, 12. dakikada gole yaklaşan taraf oldu. Boldrin'in sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşu Karius, başarılı bir kurtarışla kornere çeldi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde Chidozie Awaziem ile bu kez gole yaklaştı ama yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

GOOL | Maçın 14. dakikasında Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı muhteşem vuruş filelerle buluştu: 0-2

Beşiktaş, 18. dakikada bu kez Burak Yılmaz ile gole yaklaştı. Burak, Abarhoun ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahası içinde sağ çaprazdan bir vuruş yaptı fakat Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ayaklarıyla topun kornere çıkmasını sağladı.

Maçın 21. dakikasında Dario Melnjak'ın soldan yaptığı ortada Vedat Muriç, ceza sahası içinde önemli bir fırsat yakaladı. Kosovalı oyuncunun gelişine yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 26. dakikada Burak Yılmaz'ı orta sahadaki şık çalımı sonrası çekerek indiren Mohamed Abarhoun sarı kart ile cezalandırıldı.

Çaykur Rizespor, 27. dakikada yine Melnjak'ın ortası Muriç'in ceza sahası içinden vuruşuyla etkili oldu fakat top üstten dışarı gitti.

Beşiktaş'ta 29. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic, etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top Gökhan Akkan'da kaldı.

Ev sahibi ekip, bu kez 32. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Moroziuk'un ortasında Aatif'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu çok az farkla dışarı gitti.

GOOL | İlk yarının son bölümünde baskını arttıran Çaykur Rizespor, 42. dakikada aradığı golü bulddu. Boldrin'in şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in sağ çaprazdan yaptığı şık vuruş farkı 1'e indirdi: 1-2

İlk yarının bitiminde 45+1'de Boldrin'in pasında Samudio kale önünde topa dokunamadı ve Çaykur Rizespor, beraberlik şansını değerlendiremedi.

İlk yarı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatif, Vedat

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Dorukhan, Atiba, Medel, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz







