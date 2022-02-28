Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Çaykur Rizespor 'u Patrick Van Aanholt (2), Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-2 yenmeyi başardı. Ancak mücadelenin son düdüğüyle beraber maçtan çok hakem Ümit Öztürk'ün kararları çok konuşuldu. Özellikle Sarı-Kırmızılılar lehine verilen 2, Rizespor'un beklediği 1 penaltı pozisyonuyla, Fabricio Baiona'ya çıkan kırmızı kart gündem oldu.

Hafta içinde maç için İstanbul'a gelmeyeceğini söyleyen sebep olarak da Galatasaray yönetimin ilk yarıdaki Rize'de oynanan maça gelmediğini gösterek Karadeniz ekibinin Başkanı Tahir Kıran da yine sessiz kalamadı. Maçın ardından Kıran kişisel hesabından, "Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerle ta kendileridir" yazılı ve Ümit Öztürk'ün fotoğrafının bulunduğu bir gazete sayfasını paylaştı.

Hemen ardından da fotoşopla maçın hakemi Ümit Öztürk'e, Galatasaray formasının giydirildiği fotoğrafı, 'Yorumsuz' olarak takipçilerine sundu. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın bu paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

İşte o paylaşımlar...