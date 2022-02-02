Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi, Galatasaray 'la olan ilişkileri ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Başkan Kıran, sezon sonunda Beşiktaş 'a katılacak olan Portekizli oyuncuyu Benfica'dan kiraladıklarını ve maaşını kendilerinin ödeyeceğini duyurdu. Menajer Ahmet Bulut'un 23 yaşındaki oyuncuyu kendilerine teklif ettiğini duyuran Kıran, ''Ahmet Bulut benim yakın arkadaşımdır. "Bu oyuncuyu almak ister misin" dedi. Tabii ki bunun cevabı bende "Evet". Oyuncuyla görüntülü görüşme yaptık. "Gelmek ister misin" dedim. "İsterim" dedi. Geri kalan prosedürleri hallettik.'' dedi ve ekledi:

'Gedson biçilmiş kaftandı'

''O bölgeye arayışımız vardı. Oraya alabileceğimiz en iyi adamı aldık. 2 transferimiz daha olacak. Gedson biçilmiş kaftandı.''

'Galatasaray'la tersleşme gibi bir derdimiz yok'

Galatasaray'la tersleşme gibi bir dertleri olmadığına vurgu yapan Rizespor'un patronu, ''Bizim kimseyle ilgimiz yok. Olaylar çok farklı yerlere çekildi. Galatasaray camiasıyla tersleşme gibi bir derdimiz de yok. Galatasaray camiası Türk futbolunun lokomotif takımlarından bir tanesidir. Keza Fenerbahçe , Beşiktaş, Trabzonspor da... Bizim hiç kimseyle bir yarışımız yok. Biz kendi halinde mütevazi bir Anadolu takımıyız. Bizim için çok lüks bir transferi yaptık, başardık.'' dedi.









Bu tarz transferi yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Tahir Kıran, şu ifadeleri kullandı:

''Bu tarz transferi yapmak hakikaten çok zor. İnşallah bize çok katkıda bulunacak kardeşimiz. Bizim kimseyle inatlaşmamız söz konusu değil. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Türk futboluna da renk katıyorsak ne mutlu bize.''

'Belki seneye yeniden kiralarız'

''Beşiktaş bonservisine talip oldular. Onlar Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sini aldılar. Sezon sonu itibariyle bu oyuncu Beşiktaş'ın futbolcusu. Belki seneye yeniden kiralarız. Paramız yeterse, bizde mutlu olursa, biz de ondan memnun olursak bonservisini alırız.''

'Şartlarımıza uydu. 'Evet' dedik'

'' Şu an Gedson Fernandes Rizespor'un oyuncusudur. Yarın da bir imza töreni yapacağız. Bize teklif ettiler. Şartlarımıza uydu. 'Evet' dedik, aldık getirdik.''

'Aytaç Kara transferi geriye düştü'

''Aynı işbirliğini kesinlikle Galatasaray'la da Fenerbahçe ile de yapardım. Zaten biz Aytaç Kara için Galatasaray'la görüşüyorduk. Bu transfer olunca Aytaç Kara transferi geriye düştü. Herkesle her türlü işbirliğine varız. Biz Türk futboluna hizmet etmek için varız.''

'Burak başkan gerekli operasyonları yaptı'

''Geldiğim gün de söyledim. Rizespor'la Galatasaray arasında bir sıkıntı vardı. O gün Burak Elmas'a da söyledim. "Sayın başkan. Bizim ikimizin de bir problemi yok. İkimiz de kucağımızda bir bomba bulduk. 'Gel bunu çözelim.' dedim. Burak başkan da buna sıcak baktı. Fakat o gün bazı insanlar bu işi bozdular. Galatasaray camiasının içerisinde bazı insanların ne amaçla bu işi bozduklarını bilmiyorum. Gerçi zaman içerisinde Burak başkan gerekli operasyonları yaptı.''









'Galatasaray camiasıyla benim bir problemim yok, olmaz da'

''Benim Burak başkanla herhangi problemim veya büyük Galatasaray camiasıyla benim bir problemim yok, olmaz da... Biz spor yapmak istiyoruz. Bizim maçımız var. Galatasaray stadına gideceğiz. Rize'deki maça da herkesi davet ettim. Rize'ye yakışan şekilde ağırladık.''

'Benim sporcuma talip oluyorsa beni arayacak'

''Benim arkadan iş çevirmek gibi bir huyum yok. Malatyaspor başkanıyla da görüştüm. "Semih Kaya'yı almak istiyorsan al" dedi bana. Bir futbolcuyla ilgili arkadan konuşulunca ben rahatsız oluyorum. Benim sporcuma talip oluyorsa beni arayacak. Semih Kaya'yı tabii ki takımda görmek isterim. Şartlar el verirse 2 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Bir tane stoper almayı düşünüyoruz.''