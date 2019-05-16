Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçının tekrarlanması için yaptıkları başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.

Başkan Kartal, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı.

Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir.