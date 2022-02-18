Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Çaykur Rizespor , son lig maçında Altay'dan bir puan almayı başardı. Muazzam bir savunma direnci gösterdiler ve rakiplerinin yarattığı şansı minimumda tutmayı başardılar. Karadeniz ekibinin,üst üste ikinci deplasman maçıydı ve Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde kalmasının tek yolu bu tür savunma performanslarını her hafta tekrarlaya biliyor olması gerekiyor. Bu oyun anlayışı takım adına büyük önem taşıyor.

Başakşehir, son maçta Gaziantep FK karşısında 2-0 galip gelerek evinde çok önemli 3 puan daha elde etti. Puan tablosu Emre hocayı sevindirse de genç teknik direktör, rakiplerinin yarattığı fırsatlara oldukça öfkeliydi. Duarte'nin defansa, Tolga Ciğerci'nin orta sahaya dönmesi, geçen sefer eksik olan sağlamlığın artmasını bekleyebiliriz.

Bu mücadelede Başakşehir yetenekli ayaklara sahip olsa da Rizespor son haftalarda çok iyi savunma yapıyor. İstanbul ekibinin bu maçta zor da olsa kazanmasını bekleyebiliriz.