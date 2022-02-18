Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 26. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. 3 maçtır kazanamayan ve 23 puanla 18. sırada yer alan Karadeniz ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 40 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak. Ev sahibinde Umar, Phiri ve kaleci Gökhan’ın tedavileri devam ettiği için kritik maçta forma giyemeyecekler. Konuk takımda ise tek eksik sakatlığı bulunan kaptan Mahmut.

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Başakşehir ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Gökhan, Ponck, Cemali, Holmen, Gedson Fernandes, Boldrin. Sabo, Yusuf Sarı, Pohjanpalo

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Pizzi, Trezeguet, Okaka