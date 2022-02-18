Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)
Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, zirve hattından kopmak istemeyen Başakşehir'i Süper Lig'in 26. haftasında ağırlayacak. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, ilk 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 26. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. 3 maçtır kazanamayan ve 23 puanla 18. sırada yer alan Karadeniz ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 40 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak. Ev sahibinde Umar, Phiri ve kaleci Gökhan’ın tedavileri devam ettiği için kritik maçta forma giyemeyecekler. Konuk takımda ise tek eksik sakatlığı bulunan kaptan Mahmut.
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Çaykur Rizespor - Başakşehir ilk 11'ler:
Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Gökhan, Ponck, Cemali, Holmen, Gedson Fernandes, Boldrin. Sabo, Yusuf Sarı, Pohjanpalo
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Pizzi, Trezeguet, Okaka