Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karadeniz ekibi 48 puanla haftaya 12. sırada girdi. 45 puanlı Başakşehir ise 15. basamakta. Ligden düşme tehlikesi olmayan iki takım da sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik oyuncuların çokluğu göze çarpıyor. Ev sahibinde Baiano, Yasin, Boldrin, Donsah, Talbi, Remy ve Skoda, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacaklar. Konuk ekipte ise Giuliano, Hasan Ali, Gulbrandsen ile Epureanu'nin sakatlıkları devam ediyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Selim, İsmail, Djokovic, Abdullah, Tunay, Sabo, Fernando, Soderlund

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Mbombo, Tolga, Berkay, Deniz, Visca, Aleksic, Chadli