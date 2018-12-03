Süper Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve son sırada yer alan Çaykur Rizespor 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ilk maçta avantajlı skoru alarak turu bitirmek istiyor. Balıkesirspor ise deplasmanda en az beraberlik peşinde olacak.

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Aralık Salı günü saat 20:30'da başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor daha önce 3. turda Tarsus İdman Yurdu'nu, 4. turda ise Sarıyer'i mağlup ederek 5. turda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Çaykur Rizespor'un 10 puanı bulunuyor. Rize ekibi son olarak Ankaragücü ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 12. sırada bulunan Balıkesirspor 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda daha önce iki maça çıkan Balıkesirspor sırasıyla Amed Sportif ve Pendikspor'u saf dışı bırakarak 5. tura yükselmişti.



