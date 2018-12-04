Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maç sonucu: 0-2
Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Balıkesirspor'un Kamerunlu oyuncusu Steve Beleck, attığı 2 golle Çaykur Rizespor galibiyetinin mimarı oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Balıkesir Baltok, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un Kamerunlu oyuncusu Steve Beleck, attığı 2 golle Çaykur Rizespor galibiyetinin mimarı oldu.
13'üncü dakikada Muhammed'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Beleck'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
35'inci dakikada Mehmet'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda kaleci Ujkani'den dönen topu Beleck boş kaleye gönderdi: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (x), Robin Yalçın (x), Talbi (x), Jach (x), Fink (x), Abdullah Durak (x) (Dk. 46 Koray x), Petrucci (x) (Dk. 78 Eren x), Süleyman (x), Umar (x), Samudio (x), Gladkyy (x)(Dk. 46 Vedat Muriç x)
BALIKESİR BALTOK: Atilla (xxx) Uğur (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Glumac (xx), Doğa (xxx), Cumali (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 62 Nizamettin xx), Mehmet (xx) (Dk. 71 Sedat xx), Foxi (xx) (Dk. 81 Oğuz), Otoo (xxx), Beleck (xxx)
GOLLER: Dk. 13 - Dk. 35 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
SARI KARTLAR: Jach, Koray Altınay (Çaykur Rizespor) - Cumali Bişi, Foxi, Glumac (Balıkesirspor Baltok)